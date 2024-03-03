Южная Корея получила снимки Пхеньяна со спутника

Первый южнокорейский разведывательный спутник сделал "высококачественные" фотографии Пхеньяна, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники среди военных.

"Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту", - рассказал источник.

Журналисты отмечают, что спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. Кроме этого, власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце удастся получить снимки более высокого качества.

Другой источник отметил, что полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

13 декабря министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик пригрозил властям КНДР "адскими разрушениями" в случае нападения Пхеньяна.