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Южная Корея получила снимки Пхеньяна со спутника

Первый южнокорейский разведывательный спутник сделал "высококачественные" фотографии Пхеньяна, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источники среди военных.

Южная Корея получила снимки Пхеньяна со спутника
© РИА Новости

"Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту", - рассказал источник.

Журналисты отмечают, что спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. Кроме этого, власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце удастся получить снимки более высокого качества.

Другой источник отметил, что полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

13 декабря министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик пригрозил властям КНДР "адскими разрушениями" в случае нападения Пхеньяна.

Кроме этого, сообщалось, что Северная Корея планирует запустить на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого "требуют существующие реалии".

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