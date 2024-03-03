В погранслужбе США высмеяли рабочий график Байдена

После чего президент снова заснул. В конце дня он закончил работу и отправился на пляж, где снова уснул. Под публикацией профсоюз разместил фотографию спящего президента на пляже.

Джо Байден посетил Техас, чтобы изучить ситуацию на южной границе США и встретиться с сотрудниками силовых ведомств. Представители Республиканской партии критикуют его за недостаточное внимание к миграционному кризису. Губернатор Техаса Грег Эбботт со своей стороны предпринимает все меры по укреплению границы и борьбе с контрабандой наркотиков. Поводом для шуток над действующим президентом США стало его периодическое странное поведение на публике. Известно, что Байдену иногда приходится использовать специальные карточки с заметками в ходе частных встреч, чтобы помочь себе сориентироваться при разговоре.