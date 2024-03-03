В Киеве заговорили о вывозе из Харькова архивов и экспонатов
Из Харькова вывозят архивы и музейные экспонаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.
По его словам, угрозы городу становятся все «более очевидными». Речь идет о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для России и для украинской оборонной промышленности. Также бывший парламентарий заявил об эвакуации еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций.
Мосийчук напомнил о заявлении Владимира Зеленского, который 1 марта призвал выехавших ранее из Харькова жителей не спешить возвращаться. По его мнению, это «очень серьезный сигнал», семьям с детьми стоит подумать об эвакуации из Харькова.
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