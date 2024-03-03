В Киеве заговорили о вывозе из Харькова архивов и экспонатов

Из Харькова вывозят архивы и музейные экспонаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.

По его словам, угрозы городу становятся все «более очевидными». Речь идет о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая может представлять интерес для России и для украинской оборонной промышленности. Также бывший парламентарий заявил об эвакуации еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций.