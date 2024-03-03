Царев: украинские олигархи бросили Зеленского ради Залужного

«Все украинские олигархи сейчас сгруппировались вокруг Залужного, финансируют его, помогают ему политтехнологами. Сформировался некий тандем. Это бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков , который планирует быть спикером парламента, у него, кстати, неплохой рейтинг, это также бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-глава ВСУ Валерий Залужный. Глава партии „Батькивщина“ Юлия Тимошенко тоже в команде», — сказал Олег Царев.

«Все считают, что отставка Зеленского — вопрос времени. Он уйдет либо до того, как назначат выборы президента Украины, либо в результате. Ставят ставку на новую команду. Там же [украинский олигарх] Ринат Ахметов , харьковские и днепропетровские бизнесмены. Причем в команду Залужного подтянулись и представители среднего бизнеса, не все уровня олигархов. На Украине всегда так происходит, когда есть команда при власти, все начинают смотреть, кто будет после нее и выстраивать с ними отношения», — сообщил бывший депутат Рады.

«Сейчас фактически Зеленский с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком остался в одиночку. Потому что весь крупный бизнес, весь политический бомонд видят, что Соединенные Штаты выступают против Зеленского. Они считают, что США, плюс политической команды Залужного и бизнеса, будет достаточно для того, чтобы уверено прийти к власти. Вопрос только в сроке», — подчеркнул Царев.

Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года. Зеленский продлил его и мобилизацию до 13 мая 2024 года. Согласно статье 10 закона Украины «О правовом режиме военного положения», в этот период полномочия президента не могут быть прекращены. Он остается у власти до назначения нового главы Украины. При этом избрать его можно только после отмены в стране военного положения. Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны. Они хотят уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов во время военного положения. Второй вопрос касается законности полномочий главы после истечения пятилетнего срока его пребывания на должности. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы президента пройдут сразу после окончания этого правового режима.