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Губернатор американского штата призвал вернуть Трампа в Белый дом

В США губернатор штата Айдахо Брэд Литтл поддержал бывшего американского президента Дональда Трампа в день голосования на партийном собрании в регионе, сообщает РИА Новости.

Губернатор американского штата призвал вернуть Трампа в Белый дом
© ТАСС

По его словам, необходимо «исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам». Литтл заявил, что «пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом».

Как сообщают американские СМИ, Трамп уже одержал победу на кокусах, прошедших 2 марта, в Миссури с результатом 100% голосов делегатов и почти 98% в Мичигане.

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