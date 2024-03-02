Италия собирается вывезти из Словакии свою систему ПВО

Фицо: Италия намерена отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия
Итальянское правительство сообщило, что намерено отозвать из Словакии систему противовоздушной обороны среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видео с обращением которого опубликовано на его странице в соцсетях.
«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система ПВО, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте», — сказал Фицо.
2 марта Фицо заявил, что Украина не в силах разрешить конфликт в свою пользу даже несмотря на поддержку стран Запада.
В этот же день министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину.
27 февраля Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции.