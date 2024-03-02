Слуцкий объяснил страх Зеленского перед выборами

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время визита в Луганскую Народную Республику (ЛНР) объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский боится выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Слуцкого, страх перед выборами связан с тем, что Зеленский может лишиться занимаемой должности.

Политик также отметил, что в отличие от киевского режима, в России проводить выборы не боятся и считают необходимостью.

«Это действительно чрезвычайно важно, быть плечом к плечу, провести, конечно же, президентские выборы. Мы же не боимся ничего», — заявил он.

В начале февраля глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов исключил проведение президентских выборов в стране весной 2024 года.

«Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — заявил он.