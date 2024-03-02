В Приднестровье прокомментировали слова Санду о воссоединении

Приднестровцы категорически не желают отказываться от своей государственности и независимости, рассказал в интервью «Абзацу» член Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.

Накануне президент Молдавии Майя Санду напомнила об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Она предположила, что этот проект объединит жителей обоих берегов Днестра, поможет мирному воссоединению страны.

Политолог заметил, что большая часть населения Молдавии критикует Санду за чрезмерно пропагандистские заявления. Кроме того, высказывания политика не согласуются с желаниями приднестровцев.

«Заявление президента Молдавии кардинально расходится с мнением приднестровцев, которые не намерены отказываться от своей государственности и независимости», — подчеркнул Сафронов.

По его мнению, слова Санду являются пропагандистским ходом, который призван обосновать дальнейшее давление на ПМР.

Политика Кишинева после прихода к власти действующего президента стала излишне националистической, что «ещё больше укрепило устремления Тирасполя», констатировал политолог.