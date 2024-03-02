$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

В Приднестровье прокомментировали слова Санду о воссоединении

Приднестровцы категорически не желают отказываться от своей государственности и независимости, рассказал в интервью «Абзацу» член Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.

В Приднестровье прокомментировали слова Санду о воссоединении
© ТАСС

Накануне президент Молдавии Майя Санду напомнила об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Она предположила, что этот проект объединит жителей обоих берегов Днестра, поможет мирному воссоединению страны.

В Молдавии рассказали об уникальном шансе воссоединения с Приднестровьем

Политолог заметил, что большая часть населения Молдавии критикует Санду за чрезмерно пропагандистские заявления. Кроме того, высказывания политика не согласуются с желаниями приднестровцев.

«Заявление президента Молдавии кардинально расходится с мнением приднестровцев, которые не намерены отказываться от своей государственности и независимости», — подчеркнул Сафронов.

По его мнению, слова Санду являются пропагандистским ходом, который призван обосновать дальнейшее давление на ПМР.

Политика Кишинева после прихода к власти действующего президента стала излишне националистической, что «ещё больше укрепило устремления Тирасполя», констатировал политолог.

Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось к России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии.

В мире
Майя Санду
Андрей Сафонов
ЕС
Молдова, Республика
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости