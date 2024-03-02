Писториуса призвали срочно прокомментировать запись разговора военных
Власти ФРГ пытаются избежать общения с журналистами по поводу скандала с офицерами бундесвера, обсуждавшими массированный удар немецкими ракетами по Крымскому мосту. О нежелании комментировать скандал заявила газета Berliner Zeitung. Издание направило массу запросов в госорганы, но получило ответ только от депутата Севим Дагделен. Она потребовала немедленного отчета от министра обороны Писториуса.
Газета Berliner Zeitung накануне направила запросы в МИД, министерство обороны и другие государственные структуры. Но в итоге «не получила ни одного ответа, не пришло даже сообщения с отказом в комментарии».
Только вечером СМИ стало известно, что минобороны ФРГ ограничилось общими заявлением: военные «проверяют» подлинность аудиозаписи.
Единственный комментарий газете удалось получить от депутата Бундестага Севим Дагделен (входит в Союз Сары Вагенкнехт). Парламентарий заявила следующее:
«Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, достоверна или является фейком аудиозапись переговоров между офицерами немецкого бундесвера о возможных сценариях нападения на Крымский мост».
Ранее Welt сообщило, что запись разговора офицеров бундесвера распространяется среди рядовых военных в соцсетях, и они считают ее настоящей. При этом по настоянию властей в немецком сегменте соцсети X был заблокирован ряд аккаунтов, распространявших скандальную запись.
Накануне главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту десятками немецких ракет «Таурус». Запись длится почти 40 минут.