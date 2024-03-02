Писториуса призвали срочно прокомментировать запись разговора военных

Власти ФРГ пытаются избежать общения с журналистами по поводу скандала с офицерами бундесвера, обсуждавшими массированный удар немецкими ракетами по Крымскому мосту. О нежелании комментировать скандал заявила газета Berliner Zeitung. Издание направило массу запросов в госорганы, но получило ответ только от депутата Севим Дагделен. Она потребовала немедленного отчета от министра обороны Писториуса.

Газета Berliner Zeitung накануне направила запросы в МИД, министерство обороны и другие государственные структуры. Но в итоге «не получила ни одного ответа, не пришло даже сообщения с отказом в комментарии».

Только вечером СМИ стало известно, что минобороны ФРГ ограничилось общими заявлением: военные «проверяют» подлинность аудиозаписи.

Единственный комментарий газете удалось получить от депутата Бундестага Севим Дагделен (входит в Союз Сары Вагенкнехт). Парламентарий заявила следующее:

«Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, достоверна или является фейком аудиозапись переговоров между офицерами немецкого бундесвера о возможных сценариях нападения на Крымский мост».

Ранее Welt сообщило, что запись разговора офицеров бундесвера распространяется среди рядовых военных в соцсетях, и они считают ее настоящей. При этом по настоянию властей в немецком сегменте соцсети X был заблокирован ряд аккаунтов, распространявших скандальную запись.