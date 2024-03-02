В Красном море затонул сухогруз Rubymar

Сухогруз Rubymar в субботу, 2 марта, затонул в Красном море. В феврале он получил значительные повреждения во время атаки со стороны боевиков движения «Ансар Алла» (хуситов), пишет «Аль-Арабия» со ссылкой на пресс-службу властей Йемена.

По данным телеканала, атака на следовавший из ОАЭ в Болгарию с грузом минеральных удобрений корабль была проведена 19 февраля. В связи с угрозой затопления экипаж был вынужден покинуть судно.

Отмечается, что Rubymar был спущен на воду в 1997 году. Он принадлежал британской компании, но следовал под флагом Белиза.

«Британский корабль Rubymar затонул в Красном море через две недели после атаки хуситов из-за плохих погодных условий и сильного ветра», — отметили в пресс-службе.

В правительстве заметили также, что затопление судна привело к экологической катастрофе в территориальных водах Йемена. В частности, на месте гибели сухогруза образовалось нефтяное пятно длиной 29 км.