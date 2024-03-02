Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине в знак протеста против недостаточных, по их мнению, действий немецкого правительства в борьбе с климатическим кризисом. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

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Протестующие в ярко-оранжевых жилетах разрисовали стену ладонями и надписью «Помогите! Ваши дети», после чего в дело вмешалась полиция.

В Letzte Generation подчеркнули, что все манифестанты младше 20 лет. В их обращении, среди прочего, говорится: «Мы молоды, мы в отчаянии, мы напуганы и мы в ярости. Мы первое поколение, выросшее в условиях климатического кризиса».

28 января экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» в музее Лувра ради отстаивания своего права «на здоровое и устойчивое питание».