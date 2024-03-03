Минобороны Израиля: операция в Газе не завершится до ликвидации ХАМАС

Военные действия в секторе Газа не прекратятся до полного уничтожения радикального движения ХАМАС, которое контролирует этот регион. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

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«Мы (израильтяне — прим. URA.RU) не закончим эту войну, пока не уничтожим ХАМАС», — сообщает газета The Times of Israel слова Галанта.

Он отметил, что таким образом подчеркивается решимость израильского правительства в борьбе с терроризмом.

Галант уточнил, что не предвидится сценария, при котором война в Газе завершится без ликвидации ХАМАС как правящей силы. Он также подчеркнул, что на реализацию этой задачи потребуется время, и поддержки террористам оказано не будет.