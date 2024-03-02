Депутат парламента ФРГ назвал подлинной запись переговоров об ударе по РФ
Запись разговора высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту является подлинной, заявил депутат парламента Германии от ХДС Родерих Кизеветтер. Об этом пишет Handelsblatt.
В пятницу, 1 марта, главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях текст разговора четырех высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсудили ход противостояния на Украине и возможные меры по помощи Киеву.
По мнению политика, сообщения в СМИ о прослушивании разговоров военачальников являются достоверными. Он предположил, что беседу офицеров намеренно слили в интернет на фоне растущего давления на канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу о поставках ракет Taurus на Украину.
Кизеветтер пояснил, что Шольца в поставках вооружений может сдерживать осведомленность России о планах технической поддержки Киева со стороны ФРГ.
Вместе с тем, заметил парламентарий, Германия должна быть сильным противником России, а не слабым. Он уточнил, что Москва давно рассматривает Берлин как противника в конфликте.
В связи с этим, констатировал Кизеветтер, ФРГ следует пойти «ва-банк» в поддержке Украины и одобрить поставки Taurus.