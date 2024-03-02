Начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС — отличная возможность для объединения страны ради общего благополучного будущего. Такое заявление сделала глава государства Майя Санду в годовщину начала приднестовского конфликта, сообщает РИА Новости.

«Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для объединения страны вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра», — сказала Санду, уточнив, что власти Молдавии готовы приложить усилия для мирного воссоединения страны.

Заявление было сделано во время церемонии возложения цветов к памятнику Скорбящей матери, установленного в память событий Приднестровского конфликта. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, члены правительства и депутаты парламента.

По словам Санду, власти страны обещают не допустить повторения подобных конфликтов «даже если есть еще силы, которые пытаются насадить разлад между нами». Президент подчеркнула, что жителям на обоих берегах Днестра «нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу».

Приднестровский конфликт начался 2 марта 1992 года в Дубоссарах со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а затем перерос в крупномасштабные бои в Бендерах.