В Армении назвали «стратегической ошибкой» зависимость республики от РФ
Сильная зависимость Еревана от России с 1991 года стала «стратегической ошибкой» страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Чиновник пояснил, что республика находилась в зависимости от Москвы во всех сферах — политической, экономической, научной, военной.
Власти Армении поняли, что система не работает, в 2020 году, заметил Григорян. Он добавил, что на фоне этого Ереван начал предпринимать шаги, чтобы обеспечить безопасность республики.
По его оценке, система безопасности «не работала как в двустороннем, армяно-российском формате, так и многостороннем – в рамках ОДКБ».
«То, что мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой», — подчеркнул Григорян.
В связи с этим, Армения начала искать для себя альтернативы, работать над диверсификацией во всех сферах, констатировал глава Совбеза Армении.