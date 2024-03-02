В Армении назвали «стратегической ошибкой» зависимость республики от РФ

Сильная зависимость Еревана от России с 1991 года стала «стратегической ошибкой» страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Чиновник пояснил, что республика находилась в зависимости от Москвы во всех сферах — политической, экономической, научной, военной.

Власти Армении поняли, что система не работает, в 2020 году, заметил Григорян. Он добавил, что на фоне этого Ереван начал предпринимать шаги, чтобы обеспечить безопасность республики.

По его оценке, система безопасности «не работала как в двустороннем, армяно-российском формате, так и многостороннем – в рамках ОДКБ».

«То, что мы с 1991 года по всем направлениям зависели от России, было нашей большой стратегической ошибкой», — подчеркнул Григорян.