В Одессе рассказали о сторонниках русского мира

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в «русский мир». Его слова приводит издание «Страна.ua».

Кипер заявил о сторонниках «русского мира» в Одессе и подчеркнул, что полиция проверяет граждан на предмет «неблагонадежности». В частности, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел отправлены в суд.