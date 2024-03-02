Кандидат в президенты Мексики на крови поклялась снизить пенсионный возраст

Кандидат в президенты Мексики от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес скрепила кровью свое обещание снизить пенсионный возраст с 65 до 60 лет, а также не сокращать социальные программы. Об этом политик сообщила на предвыборном митинге на стадионе имени Серхио Леона Чавеса в городе Ирапуато (штат Гуанахуато), видео которого размещено на ее странице в Х (ранее Twitter).