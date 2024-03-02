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C5N: более 20 человек пострадали при столкновениях у конгресса в Аргентине

В результате столкновений с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте пострадали более 20 человек. Об этом сообщил телеканал C5N.

Есть пострадавшие: у конгресса Аргентины произошли столкновения
© ТАСС

По представленным данным, местные жители пострадали из-за применения перцового газа полицейскими.

«Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс», — говорится в материале.

Президент выступал в конгрессе с речью о предстоящих реформах.

3 февраля телеканал сообщал, что во время акции протеста у конгресса задержали двух жителей Аргентины.

Милей обратился к аргентинцам на фоне шоковых реформ

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