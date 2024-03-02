Есть пострадавшие: у конгресса Аргентины произошли столкновения

C5N: более 20 человек пострадали при столкновениях у конгресса в Аргентине
В результате столкновений с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте пострадали более 20 человек. Об этом сообщил телеканал C5N.
По представленным данным, местные жители пострадали из-за применения перцового газа полицейскими.
«Инциденты произошли, когда Милей приехал в конгресс», — говорится в материале.
Президент выступал в конгрессе с речью о предстоящих реформах.
3 февраля телеканал сообщал, что во время акции протеста у конгресса задержали двух жителей Аргентины.