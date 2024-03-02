Экс-премьер Швеции объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт объяснил недопониманием слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину, поскольку такой вопрос никогда не стоял на повестке дня.

"Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня", - сказал он в интервью японской газете Nikkei.

Бильдт высказал мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "придает новую стратегическую глубину Северной Европе и повышает оборонный потенциал трех балтийских стран", а также усиливает сдерживание России.

Кроме того, экс-премьер Швеции считает, что в Европе нет "усталости от Украины". По его мнению, европейские страны, наоборот, "полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать Украину".

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.