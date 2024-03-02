Милей обратился к аргентинцам на фоне шоковых реформ

"Я прошу аргентинцев только об одном - терпении и доверии. Еще требуется время до того момента, когда мы сможем увидеть плоды экономической санации и реформ, которые мы проводим. Более того, мы еще не ощутили все последствия катастрофы, которую мы унаследовали", - сказал он на открытии сессии парламента.