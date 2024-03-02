Милей обратился к аргентинцам на фоне шоковых реформ

Милей попросил жителей Аргентины потерпеть неопределенный срок на фоне шоковых реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей попросил граждан проявить терпение, пока шоковые реформы его правительства не дадут результатов, но не назвал приблизительных сроков.
"Я прошу аргентинцев только об одном - терпении и доверии. Еще требуется время до того момента, когда мы сможем увидеть плоды экономической санации и реформ, которые мы проводим. Более того, мы еще не ощутили все последствия катастрофы, которую мы унаследовали", - сказал он на открытии сессии парламента.
По мнению Милея, его правительство находится на правильном пути.
"Впервые в истории мы бьем по причине проблемы, дефициту бюджета, а не по симптомам, поэтому я прошу терпения и доверия, потому что какой бы темной ни была ночь, утром всегда восходит солнце", - сказал он.
Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.
При этом он признал, что его реформы на первом этапе негативно скажутся на "экономической активности, занятости, зарплатах, уровне бедности и нищеты".
По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране вырос в период с декабря 2023 года по январь 2024-го с 49,5% до 57,4%. Рост числа бедных произошел на фоне ускорившихся темпов инфляции - в ноябре прошлого года показатель составлял 12,8%, в декабре - 25,5%, в январе - 20,6%.