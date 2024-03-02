На Украине заявили о национальной катастрофе

Демография на Украине находится за точкой невозврата
Демографическая ситуация на Украине находится за точкой невозврата.
"Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить", — выразил мнение киевский экономист и аналитик Алексей Кущ.
По его словам, уже нельзя говорить о восстановлении численности населения, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения. При этом даже это замедление будет требовать от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а украинские политики должны стать "гениями-визионерами", пишет РИА Новости.
Ранее "СП" писала, что украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России.