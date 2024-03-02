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Демография на Украине находится за точкой невозврата

Демографическая ситуация на Украине находится за точкой невозврата.

На Украине заявили о национальной катастрофе
© ТАСС

"Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить", — выразил мнение киевский экономист и аналитик Алексей Кущ.

По его словам, уже нельзя говорить о восстановлении численности населения, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения. При этом даже это замедление будет требовать от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а украинские политики должны стать "гениями-визионерами", пишет РИА Новости.

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Ранее "СП" писала, что украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России.

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