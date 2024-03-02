На Украине заявили о национальной катастрофе

"Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить", — выразил мнение киевский экономист и аналитик Алексей Кущ .

По его словам, уже нельзя говорить о восстановлении численности населения, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения. При этом даже это замедление будет требовать от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а украинские политики должны стать "гениями-визионерами", пишет РИА Новости.