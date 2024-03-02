Ирак предложил стать посредником между Россией и Украиной

Он напомнил о своем присутствии в контактной группе, сформированной Лигой арабских государств. Эта группа, в составе которой находятся министры иностранных дел Алжира, Египта, ОАЭ, Иордании, Судана, Саудовской Аравии, а также генеральный секретарь региональной организации, была создана в марте 2022 года.

Хусейн указал, что обязанностью этой группы было поддерживать контакт с обеими сторонами и обеспечивать посредничество, чем она и занималась.

«Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными», — признался министр.

Однако Хусейн пообещал, что если Россия и Украина обратятся к Ираку с просьбой о посредничестве, то страна примет необходимые шаги в этом направлении.