Мадуро призвал сделать Латинскую Америку и карибские страны территорией без санкций

Латинская Америка и страны Карибского бассейна должны стать территорией мира, свободной от односторонних ограничительных мер и экономических санкций. Об этом заявил в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро на VIII саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна в столице островного карибского государства Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне.

"Латинская Америка и карибские страны должны стать территорией мира, свободной от односторонних ограничительных мер, от экономических санкций, экономической войны, от интервенций, заговоров, угроз и использования силы", - указал Мадуро в выступлении на саммите.

Он напомнил, что "против Венесуэлы в последние восемь лет были введены более 930 односторонних ограничительных мер, преступных санкций против венесуэльской экономики".

Мадуро указал, что Венесуэла всегда требовала отмены американской блокады Кубы и Генеральная ассамблея ООН постоянно выступает за прекращение блокады острова, но "Соединенные Штаты Америки, напротив, усилили санкции против нашей братской Кубы" и ввели ограничительные меры против экономики Венесуэлы. Президент сообщил, что из-за американских санкций Венесуэла потеряла 99% доходов от экспорта нефти, которые составляли $56 млрд в год.