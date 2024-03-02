Президент Болгарии назвал единственный путь для мира в Европе

Мирное урегулирование в странах Европы возможно только дипломатическим путем. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев в ходе дипломатического форума в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства Болгарии.

Он указал, что как бы глубоко ни лежали противоречия между государствами Европы, как бы ни обострились конфликты в регионе, достижение устойчивого мира возможно только посредством дипломатии и диалога.

Радев также указал, что европейским странам ни при каких обстоятельствах не стоит принимать решения, которые привели бы к эскалации конфликта на Украине как территориально, так и с точки зрения применения новых вооружений.

До этого лидер Болгарии признался, что был обеспокоен прозвучавшими на саммите в Париже заявлениями, которые предполагали военную эскалацию ситуации на Украине и прямой конфликт с Россией.