Стало известно, планируется ли визит Орбана в Россию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье ответил на вопрос, планируется ли визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию. Его слова приводит РИА Новости.

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"Сейчас в повестке такого визита нет", - сказал Сийярто.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

23 февраля Орбан заявил, что РФ сохраняет военное превосходство над Украиной, оно и дальше останется на стороне России, но при этом у украинского конфликта нет военного решения, поэтому он должен быть урегулирован путем переговоров.