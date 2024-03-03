В ФРГ призвали проверить всю IT-инфраструктуру после перехвата разговора военных

Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал проверить всю IT-инфраструктуру и каналы связи органов власти на предмет уязвимостей после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.
"После инцидента необходимо проверить всю IT-инфраструктуру и каналы связи правительства ФРГ, парламента и всех органов безопасности на предмет утечек данных и уязвимостей", - цитирует Кизеветтера газета Bild am Sonntag.
Жесткая критика в адрес Министерства обороны Германии и его главы Бориса Писториуса прозвучала со стороны депутата Бундестага от Христианско-демократического союза Инго Гедехенса.
"Высшие генералы Бундесвера используют незащищенные каналы связи. Министр [обороны ФРГ Борис] Писториус с утра до вечера говорит о том, как мы должны быть готовы к войне. Но между его словами и реальностью пропасть", - сказал он Bild am Sonntag.
"Серьезность ситуации, похоже, еще не осознана", - резюмировал Гедехенс.
Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных признала уязвимость системы безопасности ФРГ и призвала усилить меры защиты и контрразведку.
Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало проверку по факту возможного перехвата. Минобороны Германии полагает, что разговор немецких военных был перехвачен. В правительственных кругах рассчитывают, что в течение нескольких дней удастся выяснить, каким образом произошла утечка информации.