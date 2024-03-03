В ФРГ призвали проверить всю IT-инфраструктуру после перехвата разговора военных

"Высшие генералы Бундесвера используют незащищенные каналы связи. Министр [обороны ФРГ Борис] Писториус с утра до вечера говорит о том, как мы должны быть готовы к войне. Но между его словами и реальностью пропасть", - сказал он Bild am Sonntag.