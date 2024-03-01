Байден перепутал сектор Газа с Украиной, говоря о гумпомощи
Президент США Джо Байден, говоря о сбрасывании с воздуха гуманитарной помощи, которую Вашингтон намерен начать в ближайшие дни, перепутал сектор Газа с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая перед журналистами, Байден заявил, что США должны и будут делать больше.
«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — сказал он, перепутав сектор Газа с Украиной.
Ту же ошибку Байден сделал, когда пообещал найти дополнительные способы доставки грузов, включая морской коридор. Затем он продолжил, назвав объемы поступающей сейчас в сектор Газа помощи недостаточными.
Позже, комментируя оговорки Байдена, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американский глава ошибся и все время имел в виду палестинский анклав.
Действующему лидеру США 81 год и он нередко допускает в своих публичных выступлениях оговорки. В частности, в начале февраля Байден перепутал имена лидеров Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли. Из-за частоты подобного рода ошибок в США и других странах все чаще звучат сомнения по поводу его умственных и физических способностей. При этом известно, что в 2024 году Байден намерен переизбираться на новый президентский срок.