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Байден перепутал сектор Газа с Украиной, говоря о гумпомощи

Президент США Джо Байден, говоря о сбрасывании с воздуха гуманитарной помощи, которую Вашингтон намерен начать в ближайшие дни, перепутал сектор Газа с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Байден перепутал сектор Газа с Украиной, говоря о гумпомощи
© globallookpress.com

Выступая перед журналистами, Байден заявил, что США должны и будут делать больше.

«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — сказал он, перепутав сектор Газа с Украиной.

Ту же ошибку Байден сделал, когда пообещал найти дополнительные способы доставки грузов, включая морской коридор. Затем он продолжил, назвав объемы поступающей сейчас в сектор Газа помощи недостаточными.

Позже, комментируя оговорки Байдена, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американский глава ошибся и все время имел в виду палестинский анклав.

Действующему лидеру США 81 год и он нередко допускает в своих публичных выступлениях оговорки. В частности, в начале февраля Байден перепутал имена лидеров Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли. Из-за частоты подобного рода ошибок в США и других странах все чаще звучат сомнения по поводу его умственных и физических способностей. При этом известно, что в 2024 году Байден намерен переизбираться на новый президентский срок.

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