Байден перепутал сектор Газа с Украиной, говоря о гумпомощи

«В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — сказал он, перепутав сектор Газа с Украиной.

Действующему лидеру США 81 год и он нередко допускает в своих публичных выступлениях оговорки. В частности, в начале февраля Байден перепутал имена лидеров Евросоюза, сказав, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли. Из-за частоты подобного рода ошибок в США и других странах все чаще звучат сомнения по поводу его умственных и физических способностей. При этом известно, что в 2024 году Байден намерен переизбираться на новый президентский срок.