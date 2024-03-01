В Таллине появился живодер, прибивающий животных гвоздями к скамейкам и деревьям

В Таллине появился живодер, который прибивает животных гвоздями к скамейкам и деревьям, на его счету уже есть белка и заяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эстонское СМИ.

Отмечается, что прибитых к дереву и скамейке белку и зайца обнаружили в районе Мустамяэ. Живодер действует в нем последние двое суток. Местные жители сообщили о происшествиях в администрацию Мустамяэ и полицию.