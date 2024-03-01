Трамп нелестно охарактеризовал Байдена

До этого Трамп заявлял, что проблемы нынешнего американского лидера Джо Байдена не связаны с его возрастом. Он прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое действующего главу Белого дома Джо Байдена. Бывший президент отметил, что сам сдавал тест дважды, при этом оба раза без ошибок. Политик уверен, что все президенты и претенденты на этот пост должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.