Байден подписал бюджет, чтобы избежать остановки правительства

«Президент [CША Джо Байден] подписал „Закон о продлении постоянных ассигнований и других вопросах на 2024 год“. Он предусматривает выделение ассигнований на 2024 финансовый год федеральным агентствам для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в рамках 4 из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях, до 8 марта 2024 года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.