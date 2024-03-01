СМИ рассказали об отношении Макрона к Шольцу
Президент Франции Эммануэль Макрон считает канцлера Германии Олафа Шольца человеком без смелости и амбиций, а тот в ответ видит в нем политика, делающего голословные заявления. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Макрон и Шольц уже давно не ладят. Поворотным моментом в их отношениях стал призыв Берлина в 2018 году передать место Франции в Совбезе ООН.
«Макрон видит в Шольце лидера без смелости и амбиций, который не может думать дальше краткосрочной перспективы», — говорится в тексте.
В Берлине же видят во французском главе «монархическую фигуру, которая может только выдвигать грандиозные идеи, но не воплощать их в жизнь».
Ранее Макрон заявил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. В Германии это высказывание сразу же поспешили опровергнуть, сказав, что не станут этого делать.