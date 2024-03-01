СМИ рассказали об отношении Макрона к Шольцу

Президент Франции Эммануэль Макрон считает канцлера Германии Олафа Шольца человеком без смелости и амбиций, а тот в ответ видит в нем политика, делающего голословные заявления. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Макрон и Шольц уже давно не ладят. Поворотным моментом в их отношениях стал призыв Берлина в 2018 году передать место Франции в Совбезе ООН.

«Макрон видит в Шольце лидера без смелости и амбиций, который не может думать дальше краткосрочной перспективы», — говорится в тексте.

В Берлине же видят во французском главе «монархическую фигуру, которая может только выдвигать грандиозные идеи, но не воплощать их в жизнь».