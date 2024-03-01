Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против РФ
Берн присоединился к 13-му пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство.
По данным агентства, соответствующий документ Берн принял 29 февраля.
«Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза», — говорится в тексте.
Меры вступают в силу 1 марта.
Напомним, что в 13-й пакет антироссийских санкций были включены 194 физических и юридических лица РФ. Главной его целью является ограничение доступа российских промышленных площадок к компонентам для беспилотников. Также под санкции попали 27 организаций из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, которые обвиняют на Западе в поддержке ВПК РФ.
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