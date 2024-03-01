Орбан призвал ЕС и Украину как можно быстрее начать мирные переговоры с РФ

«Хочу прояснить позицию Будапешта по ситуации на Украине. Ввиду того, что здесь нет представителей Евросоюза, <...> мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры», — заявил он.