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Орбан призвал ЕС и Украину как можно быстрее начать мирные переговоры с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) и Украина должны как можно быстрее начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Орбан призвал ЕС и Украину как можно быстрее начать мирные переговоры с РФ
© globallookpress.com

Такое заявление венгерский премьер сделал во время выступления на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье. По мнению Орбана, время в конфликте на Украине играет в пользу России, поэтому стороны должны приложить все усилия к тому, чтобы как можно быстрее заключить мирное соглашение.

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«Хочу прояснить позицию Будапешта по ситуации на Украине. Ввиду того, что здесь нет представителей Евросоюза, <...> мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь венгерского правительства рассказал о планах Орбана встретиться с Дональдом Трампом.

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