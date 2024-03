В Великобритании обнародовали запись стука с затонувшего батискафа Titan

Стук был записан канадским самолетом во время обследования района катастрофы. Подчеркивается, что звук был зафиксирован в первый же день поисков батискафа. Эта запись была включена в документальный фильм The Titan Sub Disaster: Minute by Minute ("Катастрофа подводного аппарата "Титан": минута за минутой"), который выйдет в эфире британского пятого телеканала в двух частях 6 и 7 марта. Продюсером ленты стала лондонская медиакомпания ITN Production.