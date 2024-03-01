$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Стубб заявил о готовности к «трудным решениям»

Новый президент Финляндии Александер Стубб во время своей инаугурационной речи заявил, что готов принимать трудные решения ради безопасности страны. Его слова приводит «РИА Новости».

Стубб заявил о готовности к «трудным решениям»
© globallookpress.com

Стубб отметил, что Финляндия «живет в мире, где идут войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке» и вынуждена «много говорить об оружии, боеприпасах и армии». Несмотря на это, по его словам, «воинственная риторика не должна заслонять тот факт, что финны — миролюбивый народ».

«И главная задача президента республики — обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах. Я обещаю это сделать, но в случае сложной ситуации я также готов принять трудные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — добавил Стубб.

Ранее новый президент Финляндии заявлял, что Хельсинки не намерены строить отношения с Россией, пока не завершится конфликт на Украине. Также Стубб обещал продолжить помощь Киеву и подчеркивал важность вступления страны в НАТО.

В мире
Александер Стубб
НАТО
Финляндия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости