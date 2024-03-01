Стубб заявил о готовности к «трудным решениям»

Стубб отметил, что Финляндия «живет в мире, где идут войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке» и вынуждена «много говорить об оружии, боеприпасах и армии». Несмотря на это, по его словам, «воинственная риторика не должна заслонять тот факт, что финны — миролюбивый народ».