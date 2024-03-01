Стубб заявил о готовности к «трудным решениям»
Новый президент Финляндии Александер Стубб во время своей инаугурационной речи заявил, что готов принимать трудные решения ради безопасности страны. Его слова приводит «РИА Новости».
Стубб отметил, что Финляндия «живет в мире, где идут войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке» и вынуждена «много говорить об оружии, боеприпасах и армии». Несмотря на это, по его словам, «воинственная риторика не должна заслонять тот факт, что финны — миролюбивый народ».
«И главная задача президента республики — обеспечить сохранение мира в Финляндии при любых обстоятельствах. Я обещаю это сделать, но в случае сложной ситуации я также готов принять трудные решения, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — добавил Стубб.
Ранее новый президент Финляндии заявлял, что Хельсинки не намерены строить отношения с Россией, пока не завершится конфликт на Украине. Также Стубб обещал продолжить помощь Киеву и подчеркивал важность вступления страны в НАТО.