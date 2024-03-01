Переизбрание Майи Санду на предстоящих президентских выборах в Молдавии станет концом молдавской государственности. Такое заявление сделал лидер Партии социалистов, бывший глава государства Игорь Додон.

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"Санду является угрозой существования Молдовы. Ее второй срок будет означать, что к концу президенства страны уже не будет. Она ее уничтожит, чтобы после нее никого больше не было", - заявил Додон в соцсетях.

Он призвал избирателей и лидеров оппозиции объединиться, чтобы не допустить такого развития событий.

"Я уже не раз говорил, что нам всем нужно объединиться, чтобы избавиться от этого режима, иначе не будет ни нас, ни Молдовы", - заключил Додон.

Касаясь отношений Москвы и Кишинева, председатель Совфеда отметила, что начавшийся процесс разрыва отношений со странами СНГ наносит серьезный ущерб национальной экономике Молдавии.

Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Оппозиционные партии и общественность раскритиковали намерение Санду совместить выборы с референдумом. По их мнению, она хочет использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии.

Все это происходит на фоне экономического кризиса, стремительно растущего внешнего и внутреннего долга и инфляции, а также многочисленных акций протеста оппозиции. По итогам выборов в местные органы власти в ноябре 2023 года ее партия "Действие и солидарность" потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.

Санду также сообщила об опасности госпереворота и выступила за дополнительные полномочия спецслужбам. В стране были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших слово оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

Замглавы МИД России Михаил Галузин отмечал, что власти Молдавии готовы к милитаризации страны и ее превращению в "антироссийский плацдарм" по примеру Украины. Очевидно, что молдавский народ не поддерживает эти шаги.

Дипломат отметил, что Россия никогда не была угрозой для дружественного народа Молдавии, который не поддерживает действия властей. Последствия подобных действий НАТО "от такого "партнерства" уже можно наблюдать в соседней стране.

"Это разрушение государственности и полная потеря суверенитета", - подчеркнул Галузин.