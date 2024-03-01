В Латвии можно будет окончить школу без оценки по русскому языку

Ученики девятых классов в Латвии смогут окончить в этом году школу без оценок по русскому языку или русской литературе. Об этом со ссылкой на министра образования и науки Латвии Анду Чакша пишет DELFI.

Она отметила, что работа над соответствующими поправками к законопроекту подходит к концу.

При этом школам, в которых нет учителей по преподаванию русского как второго иностранного языка, будет предложено заключить договор на дистанционное обучение с другим учебным заведением.

По информации Министерства образования русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. При этом в министерстве предложили с 2026—2027 учебного года требовать от школ, чтобы в качестве второго иностранного языка предлагался ученикам не русский, а один из официальных языков стран ЕС.