В Латвии можно будет окончить школу без оценки по русскому языку
Ученики девятых классов в Латвии смогут окончить в этом году школу без оценок по русскому языку или русской литературе. Об этом со ссылкой на министра образования и науки Латвии Анду Чакша пишет DELFI.
Она отметила, что работа над соответствующими поправками к законопроекту подходит к концу.
При этом школам, в которых нет учителей по преподаванию русского как второго иностранного языка, будет предложено заключить договор на дистанционное обучение с другим учебным заведением.
По информации Министерства образования русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. При этом в министерстве предложили с 2026—2027 учебного года требовать от школ, чтобы в качестве второго иностранного языка предлагался ученикам не русский, а один из официальных языков стран ЕС.
Ранее Государственный центр содержания образования Латвии (VISC) уволил старшего эксперта Риту Курсите после ее высказывания о школьных материалах по русскому языку. Увольнению предшествовало заявление Курсите о том, что если в Латвии запретят все, связанное с Россией, то страна окажется в информационном вакууме.