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Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что собирается расширять сотрудничество с блоком НАТО для противодействия потенциальной российской агрессии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии
© Lenta.ru

Как указал президент после процедуры инаугурации, Финляндия должна стать «активным членом оборонительного альянса», чтобы «держать соседнюю Россию на расстоянии».

26 февраля венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление Стокгольма в альянс.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начавшегося конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.

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