Помощник Алиева назвал условие для мира между Азербайджаном и Арменией
Мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже или Брюсселе, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. По его словам, которые приводит ТАСС, обеим странам нужно объединить усилия и продвигаться вперед по мирному вопросу.
Азербайджан уделяет особое внимание двустороннему компоненту работы над мирным договором. Мир лежит между Баку и Ереваном, а не в Париже, Брюсселе или где-либо еще, — сказал Гаджиев.
По словам советника, последняя встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердила, что Баку по-прежнему привержен переговорам о мире. При этом мирный договор не должен заключаться только ради самого факта, этот документ должен отражать подлинное стремление к миру, подчеркнул Гаджиев.