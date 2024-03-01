Помощник Алиева назвал условие для мира между Азербайджаном и Арменией

Мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже или Брюсселе, заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. По его словам, которые приводит ТАСС, обеим странам нужно объединить усилия и продвигаться вперед по мирному вопросу.