Франция отказалась отправлять своих солдат на Украину умирать
Франция не будет отправлять своих граждан «умирать за Украину». Такое заявление сделал глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне.
«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики», — заявил Стефан Сежурне, передает радиостанция France Inter.
Это заявление последовало после того, как 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже, где обсуждалась поддержка Украины в конфликте с РФ, поддержал возможную отправку сухопутных войск западных стран на Украину.
Однако консенсус по этому поводу достигнут не был, и большинство стран-участниц выразили позицию против направления своих войск на украинскую территорию.