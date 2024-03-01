Тимошенко предупредила Зеленского об опасности консолидации власти

Тимошенко дала Зеленскому совет по поводу власти
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского не злоупотреблять имеющейся у него властью и сохранить в стране «плюрализм». Такой совет она дала в интервью немецкому каналу ZDF.
По мнению украинского политика, Зеленский «не должен отменять демократию».
«Этого не должно быть. Плюрализм должен сохраниться», - подчеркнула она.
Юлия Тимошенко отметила, что «президенту не стоит использовать больше, чем необходимо, консолидации власти», и он должен сохранить на Украине свободу прессы.
«Возможно, это самый важный совет, который я хочу ему дать», - сказала Тимошенко.
Ранее автор «Известий» Константин Логинов заявил, что за последние десять лет на Украине было нарушено 15 основополагающих статей Конституции, в том числе введена цензура и закрыты оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne.
При этом одним из главных нарушений Конституции, по мнению Логинов, в мае 2024 года станет решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы. Как подчеркнул автор, Конституция не предполагает отмену выборов президента при военном положении. В законах упоминаются лишь выборы в Верховную раду. Логинов назвал это нарушением 5-й статьи, в которой сказано, что «никто не может узурпировать государственную власть», а народ является «единственным источником власти на Украине».