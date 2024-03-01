Самолет Бербок намерены продать на запчасти

Правительственный самолет A340, из-за поломки которого глава МИД Германии Анналена Бербок не сумела добраться до Австралии летом 2023 года, собирается выкупить и распродать на запчасти компания Lufthansa. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

По данным источников здания, контракт на покупку самолета A340-300, летавшего под названием «Конрад Аденауэр» получила Lufthansa Technik.

«Компания хочет разобрать самолет и продать его детали», - пояснил источник издания.

В частности, несмотря на то, что самолет находился в эксплуатации 20 лет, его двигатели специалисты оценили как «высококачественные». Ожидается, что самолет будет отправлен в Испанию, где у дочерней компании Lufthansa есть филиал.

В 2023 году Анналена Бербок планировала отправиться на самолете A340-300 в турне по странам Индо-Тихоокеанского региона. Она прилетела в ОАЭ, но там ее правительственный джет сломался. Поездку главы МИД в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи пришлось отменить.