Врачи дали прогноз по здоровью Джо Байдена

Сочетание нейродегенеративного заболевания, о котором свидетельствует ряд симптомов у американского лидера Джо Байдена, с другими его патологиями формирует неутешительный прогноз по здоровью президента, считают опрошенные РИА Новости врачи. По их мнению, болезни Байдена требуют постоянного комплексного лечения.

Нарушение ритма сердца — мерцательная аритмия, как постоянная, так и пароксизмальная форма, может приводить к сосудистым катастрофам: инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии, — рассказал врач-кардиолог.

Также по словам кардиолога, у президента есть вероятность развития сердечной недостаточности. При таком заболевании необходимо регулярно наблюдаться у специалиста, а также постоянно принимать лекарства, пояснил собеседник.

В то же время врач-психиатр считает, что особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, как у Байдена, наблюдаются при прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях. Это понятие включает в себя значительное число расстройств, в числе которых болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.