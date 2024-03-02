СБУ возбудила уголовные дела против двух российских генералов

«По данным следствия, Олег Пчела и Сергей Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 по январь 2023 года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что им вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», а также «нарушение законов и обычаев войны».