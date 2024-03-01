«Кокаиновых» бегемотов Эскобара не смогли выгнать из страны

Владелец мексиканского заповедника Осток пожаловался, что несмотря на принятое властями Колумбии решение выгнать из страны «кокаиновых» бегемотов, это так и не было сделано. Об этом пишет Excelsior.

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Эрнесто Засуэта заявил, что год назад его заповедник предложил переселить 74 бегемота из Колумбии в Мексику, Индию и Перу, однако правительство страны так и не дало на это разрешение. Бегемоты, которых когда-то держал при своем поместье печально знаменитый наркобарон Пабло Эскобар, теперь размножаются на воле и угрожают экосистеме Колумбии. В данный момент их насчитывается около 170 особей.

Засуэта утверждает, что он располагает всеми необходимыми возможностями перевезти животных, однако власти Колумбии пока не смогли принять решение и все еще рассматривают заявку.

«Очень жаль, что никакого прогресса нет. Год — это большой срок. Мы понимаем, что некоторых животных успешно стерилизовали, но этого недостаточно, чтобы решить проблему. Они быстро размножаются и продолжают разрушать экосистему», — посетовал зоолог.

По его плану, 60 бегемотов отправятся в заповедники Индии, 10 примет Мексика и еще четверых заберет Перу. Такой гуманный шаг позволит значительно сократить популяцию животных.

«С каждой минутой это гуманистическое решение отдаляется. Мы понимаем, что это не окончательное решение проблемы, но размножение животных будет серьезно замедлено, как и вред, наносимый ими», — утверждает Засуэта.

В ноябре 2023 года министр окружающей среды Колумбии Сусана Мухамад заявила, что 20 бегемотов стерилизуют, а прочих будут либо высылать за границу, либо начнут уничтожать. При этом Засуэта утверждает, что уничтожение животных будет ненамного дешевле, чем предложенный им вариант переселения.

Пабло Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах. Позднее четыре особи остались без присмотра в пруду у заброшенного поместья и начали размножаться. Из-за отсутствия естественных врагов их становится все больше. Специалисты опасаются, что к 2040 году поголовье этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.