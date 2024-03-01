Глава Техаса раскритиковал Байдена за визит на границу

Президент США, впервые за три года появившийся на границе штата Техас, не только не борется с незаконной миграцией, а «потворствует» ей. Об этом заявил техасский губернатор Грег Эбботт, пишет ТАСС.

Действующий президент США Джо Байден посетил штат Техас одновременно с бывшим главой государства Дональдом Трампом, считающимся его основным соперником на предстоящих выборах. Накануне предвыборный штаб Трампа обвинил Байдена в несвоевременном решении посетить Техас и попытке снять с себя ответственность за крупнейший миграционный кризис в истории страны.

В свою очередь глава Техаса Грег Эбботт заявил, что Байден ставит под угрозу благополучие американцев и их жизни.

«Ни одной недели не обходится без того, чтобы американец не был убит, изнасилован или не подвергся бы нападению со стороны того, кому Байден разрешил незаконно попасть в нашу страну. Из-за политики Джо Байдена более 8 млн человек пересекли границу, США переживают вторжение», - заявил он.

Эббот также подчеркнул, что глава Белого дома не просто не борется с незаконным пересечением границы, но и «помогает и потворствует» этому. Поэтому штат был вынужден построить стену на границе с Мексикой.