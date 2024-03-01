Жители Казахстана «постарели» на сутки из-за сбоя местных госуслуг

Жители Казахстана «постарели» на сутки из-за сбоя в работе портала государственных услуг eGov. Как сообщает Nur.kz, после перехода на единый часовой пояс в цифровых документах граждан стала отображаться дата рождения на день раньше, чем она должна быть.

Напомним, что с 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Раньше на территории страны также использовался UTC+6 — в нем находились большинство восточных регионов, в том числе Астана и Алма-Ата. Как отмечали в рабочей группе, которая занималась изменениями, при едином часовом поясе большинство жителей будут жить по времени, «наиболее близком к природному».

После перевода в цифровых документах казахстанцев на один день сбилась дата рождения. Как рассказали в компании «Национальные информационные технологии», которая выступает оператором портала госуслуг eGov, специалисты уже разбираются в причинах происшествия.