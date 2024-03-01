Куба обвинила США в изобретении шпионских угроз для оправдания агрессии

США изобретают истории об угрозе шпионажа из-за рубежа, чтобы оправдать свою агрессивную внешнюю политику. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, пишет РИА Новости.

Накануне бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча признал себя виновным в работе тайным агентом на кубинское правительство. Минюст Соединенных Штатов предъявил Роче обвинения 4 декабря прошлого года.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, комментируя ситуацию, подчеркнул, что правительство США само «шпионит и нарушает неприкосновенность частной жизни граждан».

«И изобретает иностранную угрозу в виде шпионажа. Дальше, последует сбор средств с налогоплательщиков и новые агрессивные шаги против третьих стран», - написал министр в соцсети Х.