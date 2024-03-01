В Турции призвали выслать из страны дипломатов США, угрожающих торговле с РФ

Председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, которые угрожают бизнесменам санкциями за торговлю с Россией. Как сообщает РИА Новости, политик считает, что из-за платежных проблем между Турцией и Россией экономика страны находится в тупике.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие финансовые учреждения, грозя им проблемами из-за торговых отношений с Россией.

Перинчек заявил, что турецкие организации, которые прямо или косвенно торгуют с Россией, находятся под угрозой включения в черный список США. Кроме того, давление оказывается на механизмы перевода иностранной валюты из РФ в Турцию, в то время как последняя страдает от ее нехватки.

«Экономика Турции находится в тупике из-за препятствий в торговле с Россией, нашим крупнейшим торговым партнером. Американские дипломаты, оказывающие давление и угрожающие нашим компаниям, должны быть объявлены персонами нон грата и высланы в свою страну», — сказал политик.