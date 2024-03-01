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© EPA/TACC

ВОЗ сообщила об увеличении числа людей с ожирением с 1990 года вдвое

От ожирения страдает более 1 млрд человек, или каждый восьмой житель Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения.

С 1990 года это количество удвоилось, а среди детей и детей и подростков от 5 до 19 лет - в четыре раза. По состоянию на 2022 год 43% взрослых имели избыточный вес.

Недоедание, несмотря на снижение его уровня в мире, «остается проблемой общественного здравоохранения» во многих местах, особенно в Юго-Восточной Азии и странах Африки, расположенных к югу от Сахары, отметили в ВОЗ.

Источник сообщил, что СБ ООН не смог принять заявление по стрельбе в Газе из-за США

Совет Безопасности ООН не принял заявление о стрельбе по мирным гражданам Палестины во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Это произошло из-за позиции США. Проект был подготовлен Алжиром. В документе выражается «обеспокоенность сообщениями, что более 100 человек погибли и примерно 750 получили ранения из-за того, что израильские вооруженные силы открыли огонь» по ожидавшим раздачи продовольствия на юго-востоке города Газа.

Американские власти не хотели не только видеть в заявлении причастность Израиля, но и то, что мирные жители были убиты, а не погибли.

Япония внесла в новые санкционные списки 12 физлиц и 36 организаций из России

В Японии расширили санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Под ограничения попали 12 физических лиц и 36 организаций. Власти также внесли в санкционные списки «Тинькофф банк».

Подчеркивается, что санкции, предусматривающие заморозку активов, как частных лиц, так и организаций, вступят в силу 31 марта.

Посадочный модуль Nova-C завершил свою миссию на Луне

Американский лунный посадочный модуль Nova-C завершил свою миссию на Луне, сообщает ТАСС.

Связь с аппаратом была потеряна, что считается штатным завершением миссии. 29 февраля модуль передал изображение, сделанное несколько дней назад.

Nova-C прилунился 23 февраля. Он стал первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли.

Главы Минфинов и ЦБ G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

Министры финансов и главы ЦБ G20 на встрече в Сан-Паулу не смогли согласовать совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Вместо этого председательствующая в организации Бразилия опубликовала собственное заявление. Бразильские власти хотели исключить геополитические кризисы и сосредоточить внимание исключительно на вопросах экономической политики.