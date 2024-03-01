Пока вы спали: новые санкции Японии против РФ и ВОЗ о проблеме с ожирением в мире
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ВОЗ сообщила об увеличении числа людей с ожирением с 1990 года вдвое
От ожирения страдает более 1 млрд человек, или каждый восьмой житель Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения.
С 1990 года это количество удвоилось, а среди детей и детей и подростков от 5 до 19 лет - в четыре раза. По состоянию на 2022 год 43% взрослых имели избыточный вес.
Недоедание, несмотря на снижение его уровня в мире, «остается проблемой общественного здравоохранения» во многих местах, особенно в Юго-Восточной Азии и странах Африки, расположенных к югу от Сахары, отметили в ВОЗ.
Источник сообщил, что СБ ООН не смог принять заявление по стрельбе в Газе из-за США
Совет Безопасности ООН не принял заявление о стрельбе по мирным гражданам Палестины во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщает ТАСС.
Это произошло из-за позиции США. Проект был подготовлен Алжиром. В документе выражается «обеспокоенность сообщениями, что более 100 человек погибли и примерно 750 получили ранения из-за того, что израильские вооруженные силы открыли огонь» по ожидавшим раздачи продовольствия на юго-востоке города Газа.
Американские власти не хотели не только видеть в заявлении причастность Израиля, но и то, что мирные жители были убиты, а не погибли.
Япония внесла в новые санкционные списки 12 физлиц и 36 организаций из России
В Японии расширили санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
Под ограничения попали 12 физических лиц и 36 организаций. Власти также внесли в санкционные списки «Тинькофф банк».
Подчеркивается, что санкции, предусматривающие заморозку активов, как частных лиц, так и организаций, вступят в силу 31 марта.
Посадочный модуль Nova-C завершил свою миссию на Луне
Американский лунный посадочный модуль Nova-C завершил свою миссию на Луне, сообщает ТАСС.
Связь с аппаратом была потеряна, что считается штатным завершением миссии. 29 февраля модуль передал изображение, сделанное несколько дней назад.
Nova-C прилунился 23 февраля. Он стал первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли.
Главы Минфинов и ЦБ G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине
Министры финансов и главы ЦБ G20 на встрече в Сан-Паулу не смогли согласовать совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.
Вместо этого председательствующая в организации Бразилия опубликовала собственное заявление. Бразильские власти хотели исключить геополитические кризисы и сосредоточить внимание исключительно на вопросах экономической политики.
Обычно после встреч G20 общие оценки и цели фиксируются в итоговом коммюнике. Однако после начала конфликта на Украине переговоры неоднократно заходили в тупик.